الضيوف العرب بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي: الوحيد في العالم الذي يقدم مدارس مختلفة للمسرح

الأشقاء العرب يتحدثون عن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي: الوحيد في العالم الذي يقدم مدارس مختلفة للمسرح

انطلقت أمس، الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، حيث أقيم حفل الافتتاح مساء أمس الأحد بالمسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان الدكتور سامح مهران والمنسق العام للمهرجان الدكتور محمد الشافعي، ونجوم المسرح والفن بمصر والوطن العربي، وأعضاء اللجنة العليا ولجنة تحكيم عروض المهرجان، ومكرمين هذه الدورة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وسألت "الشروق" بعض ضيوف المهرجان من الأشقاء العرب عن رأيهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأكد الفنان والمخرج عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض المسرحي، وعضو لجنة تحكيم العروض في هذه الدورة من المهرجان التجريبي، أنه المهرجان الوحيد في العالم الذي يقدم مدارس مختلفة للمسرح، وهو منارة للتطور في العمل وتعزيز الحراك المسرحي في العالم وليس في مصر فقط، ولكن مازلنا نحتاج إلى نجومية المسرح حتى يصبح المسرح شبيهه بزميلاته من السينما والفنون.

وعن علاقته بالمهرجان، فقدم السناني عملين مسرحيين في المهرجان كممثل وعمل واحد كمخرج، وشارك في اتحاد الفنانين العرب وقدم افتتاح المهرجان منذ 10 سنوات.

ويرى د. جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، أن الدورة 31 من المهرجان التجريبي منذ بدأ الإعلان عنها تأكد على أن هناك تطورا مستمرا لهذه الفاعلية، والإصرار على تقديم هذه الدورات بمستوى غير مسبوق، حتى باتت الدول تحذو حذو هذا المهرجان.

وعبر الدكتور سامي الجمعان من المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الآدائية، عن ارتباطه الروحي بالمهرجان التجريبي وحرصه كل عام على حضوره، وأن مصر هي رائدة الثقافة والمسرح والفن، وهي أهل ان تقيم هذه المهرجانات.

ويقترح الجمعان، أن تتواجد آلية مختلفة لإيجاد عروض متميزة للتجريب، عن طريق حضور إدارة المهرجان لعروض تجريبية على مستوى العالم والانتقاء منها، بدلًا من أن يكون هناك استمارة تقديم.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية، وتستمر فاعليات المهرجان حتى 11 من سبتمبر الجاري.