أعنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، ضبط "أكبر كمية" من مخدر الكوكايين خلال محاولة تهريبها إلى داخل البلاد، وذلك بالتنسيق مع السعودية.

وقال وزير الداخلية أحمد الحجار، خلال مؤتمر صحفي: "ضبطنا 125 كجم من الكوكايين".

وأوضح أنه "جرى تهريبها عبر سفينة وصلت من البرازيل مرورا بسلطنة عمان وصولا إلى ميناء طرابلس (شمال لبنان)، وهي أكبر كمية خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "هذه الكمية كانت مخبأة ضمن غالونات تحتوي على زيوت وشحوم حوالي 840 جالون كانت مموهة بطريقة احترافية".

و"هذه العملية حصلت وفق معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية، وعملنا على استثمارها والعمل عليها من قبلنا حتى تم ضبط هذه الكمية"، كما أردف الحجار.

وشدد على أن "الوزارة تعمل بكل طاقاتها وأقصى قدراتها ونطمئن دول الجوار بأنّنا لن نرضى أن يكون لبنان ممرا لتهريب الممنوعات، سواء كانت إلى لبنان أو إلى أي دولة من الدول الشقيقة".

وتابع: "هناك موقوفان في هذه العملية، ونلاحق متورطين آخرين، والتحقيقات مستمرة، وأشكر السعودية على الجهود والتنسيق".

وفي فترات سابقة أعلن الأمن الداخلي اللبناني ضبط شحنات كبيرة من مواد مخدّرة في مداهمات بمناطق مختلفة، لا سيما في محافظتي البقاع و"الشمال"، حيث تنشط عمليات تهريب نحو الداخل ودول بينها السعودية.