5 ميني باصات مكيفة لدعم منظومة المواصلات بشمال سيناء

وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الشكر لمبادرة مقدمة من أحد رجال الأعمال بالتبرع بـ 5 ميني باصات مكيفة وجديدة، لصالح دعم منظومة المواصلات بالمحافظة، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم جهود تطوير منظومة النقل الداخلي، وتوفير وسائل مواصلات حديثة ومريحة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، خاصة في ظل احتياجات المحافظة المتزايدة إلى وسائل نقل ملائمة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه المساهمة المجتمعية، مؤكدا أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال والمواطنين لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، بما يعود بالنفع على أبناء شمال سيناء ويسهم في الارتقاء بمستوى الحياة اليومية للمواطنين.