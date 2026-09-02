مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطهير وتطوير بحيرة قارون

تفقد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، عددًا من قطاعات بحيرة قارون، لمتابعة أعمال التطهير والتكريك الجارية، والوقوف على معدلات تحسن جودة المياه، ومراجعة الإجراءات التنفيذية لإعادة التوازن البيئي للبحيرة وتنمية الثروة السمكية.

وجاء ذلك بحضور العميد حسني رضوان، مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله عيسى الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية، ومحمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنورس، والمهندس صلاح حسن، مدير منطقة وادي النيل للثروة السمكية، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد الحزام الآمن بالجهة الشرقية للبحيرة بطول 4 كيلومترات في اتجاه مصرف البطس، ومصبات المصارف ومحطات رفع مياه الصرف الزراعي، إلى جانب متابعة أعمال التكريك والتطهير ورفع المخلفات والنظافة.

وأكد اللواء خالد فودة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير البحيرات باعتبارها ثروة قومية وموردًا مهمًا للأمن الغذائي وفرص العمل والاستثمار.

وأشار إلى أن خطة تطوير بحيرة قارون تستهدف معالجة مصادر التلوث، وتحسين جودة المياه، واستعادة التوازن البيئي، وتعظيم الإنتاج السمكي والسياحي.

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي تمثل محورًا رئيسيًا في خطة استعادة التوازن البيئي للبحيرة، من خلال منع وصول مياه الصرف غير المعالجة إلى البحيرة والمصارف المغذية لها، ورفع كفاءة محطات المعالجة، بالتوازي مع أعمال التطهير والتكريك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لإعادة الحياة المائية إلى بحيرة قارون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن أعمال التطهير لا تقتصر على إزالة المخلفات والرواسب، وإنما تستهدف معالجة مصادر التلوث وتحسين جودة المياه واستعادة النظام البيئي للبحيرة.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرض الأوروبي تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية البحيرة، مؤكدًا استمرار متابعة المصارف والمنشآت الصناعية والسياحية المحيطة بها والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.

ولفت غنيم، إلى أن نتائج المتابعة والدراسات العلمية أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الحالة البيئية للبحيرة خلال الفترة الماضية، بما يدعم التوسع المدروس في خطط إعادة الحياة المائية وزيادة المخزون السمكي، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة بحيرة قارون لدورها كمصدر للرزق والثروة السمكية ومقصد سياحي وبيئي مهم لمحافظة الفيوم.