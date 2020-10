تقدمت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، بالشكر لكل من عبروا عن حبهم وتعاطفهم معها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميلانيا ترامب، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «نويتر»، مساء الجمعة: «أعاني من أعراض خفيفة، ولكن بشكل عام أشعر بأنني بحالة جيدة».

وأضافت قرينة الرئيس الأمريكي: «اتطلع للشفاء العاجل».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.