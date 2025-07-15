مسئول أممي: تدفق الأفغان العائدين من إيران يفوق القدرة الاستيعابية

حذّر مسؤول أممي بارز، اليوم الثلاثاء، من أن "وتيرة وحجم تدفق الأفغان العائدين من إيران تفرض ضغوطًا واسعة على أنظمة الدعم الهشّة أصلاً، حيث يعبر عشرات الآلاف الحدود يوميًا وهم في حالة من الإرهاق والصدمة ، ومعتمدين على المساعدات الإنسانية.

وتجاوز عدد العائدين إلى أفغانستان هذا العام 4ر1 مليون شخص، بينهم أكثر من مليون شخص قادمين من إيران.

وأطلقت إيران وباكستان في عام 2023 حملتين منفصلتين لترحيل الأجانب الذين يقيمون في البلدين بشكل غير قانوني. وحددت كل دولة مهلة زمنية وهددتا بترحيل من يرفضون المغادرة.

وتنفي الحكومتان استهداف الأفغان بشكل خاص، الذين فروا من وطنهم على مدى عقود هرباً من الحرب والفقر أو حكم حركة طالبان.