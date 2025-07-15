النواب اللبناني يناقش الحكومة بشأن إجراءاتها تجاه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وتناولت كلمات النواب أسئلة حول ما فعلته الحكومة لتحرير الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، وتعديل قانون الانتخابات النيابية، وخطة الحكومة لتكوين الأموال سواء عبر استرجاع الأموال المنهوبة أو تحميل المسؤولية لمن صرفها أو أهدرها، ومضمون الورقة التي أرسلها الموفد الأمريكي توماس برّاك للبنان.

كما سأل عدد من النواب الحكومة عن التناقض بين ما ورد في البيان الوزاري وما يجري تطبيقه من ناحية التزام البيان الوزاري بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب، فيما يشهد لبنان عدواناً واحتلالاً إسرائيلياً.

كما طرحوا أسئلة بشأن عدم وضع جدول زمني لحصر السلاح غير الشرعي في جميع الأراضي اللبنانية، وعن عدم طرح أو مناقشة الرد على الورقة الأمريكية التي حملها توماس برّاك في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب.

وسأل عدد من النواب الحكومة عن عدم وضع خطة اقتصادية، وعن استمرار اقتصاد "الكاش"، وعن حق الانتخاب للمغتربين، وعن الخطة الاجتماعية للحكومة، وعن أسباب عدم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق، وعن الإصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي وعن الودائع وحقوق المودعين في المصارف، وعن تطبيق القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي.

ورفع بري الجلسة النيابية على أن تستأنف في وقت لاحق اليوم.