ترامب: هندوراس طلبت منى العفو عن رئيسها السابق هيرنانديز

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن حكومة هندوراس طلبت منه العفو عن الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، مشيرًا إلى أن الإدانة التي تعرض لها كانت "مؤامرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن"، وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال ترامب: "انظر إلى الدول المختلفة، فإذا باع شخص ما المخدرات في تلك الدولة، فهذا لا يعني اعتقال الرئيس وإيداعه السجن مدى الحياة"، مضيفًا أنه ينوي منح "عفو كامل وشامل" لهيرنانديز.



وكان الرئيس السابق هيرنانديز قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن 45 عامًا وغرامة 8 ملايين دولار من قبل قاضٍ أمريكي بتهمة الاتجار بالمخدرات، ما أثار جدلًا واسعًا حول دوره السياسي والقضائي بين الولايات المتحدة وهندوراس.