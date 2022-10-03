المبعوث الأوروبي يطلب توضيحا بشأن مشاهد إعدام لأسرى حرب أرمينيين

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عقب نشر مقطع مصور يُظهر على ما يبدو عملية إعدام لأسرى حرب أرمينيين، طلب المبعوث الأوروبي الخاص تويفو كلار توضيحا بشأن ذلك اليوم الأحد.

وكتب كلار على تويتر: "إذا ثبت أن هذا المقطع المصور حقيقي، فإنه يعتبر حينئذ جريمة حرب، تتطلب تحقيقا ومعاقبة الجناة".

وألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللائمة على أذربيجان في محتوى هذا المقطع، دون أن يقدم دليلا.

وتقاتل الجمهوريتان السوفيتيتان سابقا بعضهما البعض منذ عقود بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وشنت أذربيجان في منتصف أيلول/ سبتمبر أحدث هجوم لها، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص على كلا الجانبين.

وبررت أذربيجان التي تحكمها سلطة مستبدة، الهجوم بحدوث استفزاز أرميني مزعوم. وقالت أرمينيا إن الهجوم لم يستهدف ناجورنو كاراباخ، بل مناطق تقع في قلب أرمينيا.

وتحدثت تقارير سابقة عن مقاطع مصورة تحتوي على مشاهد بشعة. وتريد وزارة الدفاع الأرمينية الآن إجراء تحليل للمقطع المصور، لكنها قالت إنه ما من شك في صحته.

وتريد أذربيجان التحقق من صحة التسجيلات، وفقا لتقارير إعلامية.