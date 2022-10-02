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يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اجتماعا غدا مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لبحث الرد اللبناني الرسمي على العرض الخطي الذي قدمه آموس هوكشتين الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية.

وأكدت الوكالة الرسمية اللبنانية أن الاجتماع سينعقد في الثالثة (بالتوقيت المحلي اللبناني) ظهر غد الإثنين في قصر بعبدا.

ويسبق الاجتماع الرئاسي الثلاثي اجتماع للجنة التقنية عند الساعة الواحدة بعد الظهر في القصر الجمهوري.

وكانت السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا قد سلمت رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة رسالة خطية من الوسيط الأمريكي تتضمن مقترحا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.