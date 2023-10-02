تعرف على تصنيف الأندية المصرية قبل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

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اكتمل عقد الأندية الـ16 الصاعدة إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم 2023 – 2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز إلى دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الزمالك ونادي مودرن فيوتشر إلى دور الـ16 من منافسة الكونفيدرالية.

ويأتي تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية 2023/2024 على النحو التالي.

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الافريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث الموحد لباقي الفرق : الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب افريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنجولي - سوار الغيني - دريمز الغاني.

فيما جاء تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024.

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب افريقي.

التصنيف الثاني : شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو اتليتكو الأنجولي

التصنيف الثالث : مازيمبي الكونغولي - اسيك ميموزا الايفواري - الهلال السوداني - يانج افريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني - تجرى القرعة يوم الجمعة القادم 6 أكتوبر