الرئيس السيسي يحذر من الزيادة السكانية: اللي إحنا ماشيين فيه ده انتحار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة انتباه المصريين لخطر تحدي الزيادة السكانية.

وقال خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «تيجي تتكلم في التعليم تلاقي المشكلة طالعة لك.. تتكلم في الصحة تلاقي المشكلة طالعة لك.. تتكلم في الإنتاج الغذائي تلاقي المشكلة طالعة لك.. تتكلم في التشغيل والبطالة تلاقي المشكلة طالعة لك».

وأضاف: «إنتو محتاجين إيه يا أهل مصر علشان تنتبهوا إن اللي إحنا ماشين فيه عبارة عن انتحار.. إحنا سنة بتجر سنة.. 10 سنين من 2011 مرت علينا بسرعة وزدنا 20 أو 25 مليون (نسمة).. هل إحنا زدنا 25 مليار (متر مكعب) مياه.. مزدناش».

وتابع: «كل اللي قدرنا نعمله إننا دخلنا برنامج ضخم جدا بأموال (كتيرة)».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.