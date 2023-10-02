النائب الجمهوري مات جايتز يعلن تحركه للإطاحة بمكارثي من رئاسة مجلس النواب

بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، قال النائب الجمهوري اليميني المتشدد مات جايتز لشبكة (سي إن إن) اليوم الأحد إنه سيتحرك للإطاحة بكيفن مكارثي، زميله الجمهورى ورئيس مجلس النواب، هذا الأسبوع.

وقال جايتز لشبكة (سي إن إن) إنه يعتزم التقدم بإجراء لإقصاء مكارثي هذا الأسبوع، مضيفا: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".

ثم أضاف جايتز أن مكارثي كذب على الجمهوريين في مجلس النواب.

وبسبب التنازلات التي قدمها مكارثي ليصبح رئيسا لمجلس النواب في يناير، يمكن لأي عضو في مجلس النواب فرض التصويت على عزله، الأمر الذي يتطلب أغلبية لتمريره.

وأوضح جايتز أن لديه ما يكفي من الجمهوريين المصطفين حتى تكون الطريقة الوحيدة لمكارثي للاحتفاظ بمنصبه هي إذا وافق الديمقراطيون على "إنقاذه".

ومنع مشروع القانون الذي تم تمريره أمس السبت إغلاق الحكومة الاتحادية، والذي كان سيبدأ في منتصف ليل الأحد لو لم يتم اتخاذ أي إجراء.

ولتمرير مشروع قانون التمويل قصير الأجل، كان على مكارثي الاعتماد على دعم الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل تعويض الأصوات بـ "لا" من الجمهوريين المتشددين، مما أثار غضب المتطرفين في كتلته الحزبية.