البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع.

وأوضح "البرهان"، في خطاب أثناء تفقده الفرقة التاسعة عشر بمدينة مروي، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة السودانية تقاتل المرتزقة من جميع الاتجاهات، والذين استعانت بهم الدعم السريع فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواع لا تستند على منطق، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وتابع: "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني"، معتبرا أن بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه.

وأضاف أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما للمليشيا المتمردة، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله، ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، نفى قبل أيام، عقد البرهان لقاء مع قيادة إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي بمدينة بورتسودان شرق البلاد.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.