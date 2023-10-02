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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الأسعار.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن غلق المحال التي يغالي أصحابها في الأسعار هي المهمة الأسهل لكنها لم تثمر ولم تأتِ بنتائج إيجابية.

وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد مع التجار للاتفاق على حدود قصوى يتم وضعها، موضحا أنه إذا لم يحقق هذا المسار جدواه فسيتم اللجوء لمجلس الوزراء لفرض أسعار وفقا للقانون.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.