أوكرانيا تصد هجمات روسية في 4 اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من صد هجمات شنتها القوات الروسية في أربعة اتجاهات أمس الأحد.

وقالت الهيئة، إن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا وزابوريجيا، حيث تم تسجيل ما مجموعه 30 اشتباكا قتاليا على طول الجبهة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الإثنين.

وأوضحت هيئة الأركان العامة، في تحديث صباحي، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وفي اتجاه باخموت.

وقالت الهيئة: "إن الجيش الأوكراني يكبد قوات العدو خسائر على طول خط الجبهة بأكمله".

وأضافت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن 13 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والمعدات العسكرية الروسية، كما قصفت وحدات الصواريخ نظاما صاروخيا روسيا مضادا للطائرات ومركز مراقبة ومستودع ذخيرة و16 نظام مدفعية.