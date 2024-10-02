رئيس حي مصر الجديدة يتصدى لأعمال بناء مخالف بشارع خليفة المأمون

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قاد محمد عبدالوهاب، رئيس حى مصر الجديدة، حملة بالتنسيق مع إدارات الإسكان والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، للتصدى لأعمال البناء المخالفة بنطاق الحى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالتصدى للبناء العشوائى بالعاصمة وردع كل من يحاول تشوية المظهر الحضارى لها بتلك الأعمال.

وأكد عبدالوهاب، اليوم الأربعاء، إيقاف أعمال بناء مخالفة وبدون تصريح بـ 84 شارع النزهة بنطاق حى مصر الجديدة، موضحًا أنه جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم حيال المخالفة.

وأشار إلى إيقاف أعمال بناء بدون تصريح بـ 47 شارع الخليفة المأمون، موجهًا بمصادرة المعدات المستخدمة فى البناء ومواد البناء وإيداعها بمخزن الحى.

ونوه يإيقاف أعمال بناء مخالفة بـ 5 شارع الهالة بنطاق حى مصر الجديدة، موجهًا بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، لعدم تكرار الخطأمرة أخرى، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى.

وأكد إيقاف أعمال بناء مخالفة بـ 4 شارع سيد عبدالواحد بنطاق حى مصر الجديدة، شرق محافظة القاهرة، موضحًا أنه تم التحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.