جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء.

وشملت الدعوة قرى: البياضة، وبيوت السياد، والراشيدية، ومعشوق، والبص، وشبريحا، وطير دبا، والبرغلية، ومخيم القاسمية، ونبي قاسم، وبرج رحال، والعباسية، ومعركة، وعين بعال، ومحرونة، وبافلية، وديركيفا، وصريفا، وارزون، ودردغيا، وضهر برية جابر، وجبل العدس، وشحور، وبرج الشمالي.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة».

وتوجه بحديثه إلى أهالي تلك القرى: «الجيش لا ينوي المساس بكم، ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم»، بحسب مزاعمه.

وادعى أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر»، قائلًا إن «أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه».

واستطرد: «أخلوا بيوتكم فوراً، انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً، أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر، ️سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم»، وفقًا لادعائه.