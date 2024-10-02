تقرير يكشف راتب تشيزني مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الراتب الذي سيحصل عليه الحارس البولندي فويتشيك تشيزني مع برشلونة.

برشلونة أعلن في وقت سابق اليوم، الأربعاء تعاقده مع تشيزني حتى 30 يونيو 2025، في صفقة انتقال حر بعد عودة اللاعب من الاعتزال، لتعويض مارك أندريه تير شتيجن الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، سيحصل تشيزني على راتب من برشلونة يبلغ 3 ملايين يورو لما تبقى من الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب لم يمثل أي عائق أمام موافقة تشيزني على اللعب لبرشلونة، كما لعب مواطنه روبرت ليفاندوفسكي دورا على تسريع الصفقة بعد أن تحدث مع حارس يوفنتوس السابق.

رابطة الليجا سمحت لبرشلونة بقيد لاعب أو حارس جديد بشرط أن يحصل على 80% كحد أقصى من راتب تير شتيجن، الأمر الذي تحقق في صفقة تشيزني.