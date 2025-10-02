فريق طبي بجامعة بني سويف ينجح في إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري لمريض

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب في إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري لأحد المرضى، في إنجاز يُعد علامة بارزة في مسيرة القسم نحو تقديم خدمات طبية متقدمة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد شعبان محمود، أستاذ ورئيس القسم، والدكتور عبدالرحمن صابر، المسئول عن متابعة جراحات اعوجاج العمود الفقري، إلى جانب مشاركة كل من الدكتور مصطفى فكري والدكتور محمود رمضان.

وهنأ رئيس الجامعة الفريق الطبي على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بما قدمته الكفاءات الجامعية من نموذج مشرف في تقديم خدمات صحية متقدمة.

وأوضح أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المستشفى الجامعي من حيث الإمكانات البشرية والتقنية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم كل الجهود التي تسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.