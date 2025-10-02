وزارة الدفاع الألمانية تراجع مشروع فرقاطات إف 126 بسبب احتمالات التأخير

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين، اليوم الخميس، أن الوزارة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن مستقبل المشروع المتعثر، والذي يتعلق بتوفير فرقاطات للبحرية الألمانية.

وذكر المتحدث أنه بات واضحًا منذ بعض الوقت أن هناك ستكون تأخيرات "تُقدَّر بسنوات" في بناء فرقاطات طراز "إف 126". يُعَد هذا المشروع، الذي تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو، من مشاريع التسلّح المركزية للبحرية الألمانية.

وأضاف المتحدث: "نشهد تأخيرات كبيرة في مشروع التسلّح إف 126. وبناءً على ذلك، نضع المشروع بأكمله تحت المراجعة. نحن ندرس حاليًا كيف يمكن المضي قدمًا، وبأي طرق، لكن لم تُتخذ قرارات بعد".

وكانت الشركة الهولندية المتعاقدة، وهي شركة "دامن شيلد" لبناء السفن البحرية، قد أبلغت برلين عن تأخر تسليم السفن بسبب مشكلات في تكامل وربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل برمجيات التصميم والتصنيع الخاصة بالشركة. وقد منحت الحكومة والبرلمان الهولنديان الشركة المتعثرة قرضًا مرحليًا بقيمة 270 مليون يورو، دون أن يتضح ما إذا كانت الشركة ستقبل بالشروط المترتبة على ذلك.

أما بالنسبة للبحرية الألمانية، التي كانت تُعوّل على هذه السفن الجديدة في ظل الوضع الأمني المقلق، فإن هذه المشكلات تُعَد أكثر من مجرد أمر مزعج. وكان من المخطط أن يتم تسليم أولى السفن الست عام 2028، وقد بدأ بناء أول فرقاطة في ديسمبر 2023.

ويُجرى تصميم السفن الحربية الجديدة بحيث تكون قادرة على خوض "حرب بحرية ثلاثية الأبعاد" في إطار عمليات عالمية، والمقصود بمصطلح "ثلاثية الأبعاد" أن هذه السفن ستكون لها القدرة على مواجهة أهداف تحت الماء، وفوقه، وفي الجو.

وبحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المراجعات الحالية تأخذ في الاعتبار خيارين متساويين، وهما: إما أن يتولى المشروع مقاول عام ألماني، أو أن يتم شراء نموذج بديل متوافر في السوق.