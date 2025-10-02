تحويل معهد الهندسة الوراثية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة السادات

أعلن الدكتور أحمد عزب، القائم بأعمال رئيس جامعة السادات، صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية، مؤكدًا أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال أبحاث تطبيقية وخريجين قادرين على مواكبة سوق العمل.

وأكد “عزب”، في بيان اليوم الخميس، أن تحويل المعهد إلى كلية لا يقتصر على تغيير المسمى، بل يعد “إنجازًا تاريخيًا” للجامعة، وفرصة لتخريج طلاب يصنعون مستقبلهم بأنفسهم ويساهمون في تحسين حياة المواطنين، مشيدًا بالدور البارز للدكتور أحمد نوير، عميد الكلية، وجهود أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن الدعم الذي قدمته الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة السابق لتحقيق هذا النجاح.

ونص القرار على منح مجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على توصية كلية التكنولوجيا الحيوية، الدرجات العلمية في البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في فروع التخصص، وفقًا للائحة الداخلية، مع تحديد مدد الدراسة وشروط القبول.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لدعم البحث العلمي والابتكار، وتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث من المتوقع أن تسهم الكلية الجديدة في دعم الصناعات الوطنية، وتقديم الاستشارات العلمية، وطرح برامج أكاديمية متقدمة تواكب التطورات العالمية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه قائلاً: “ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد جماعي يؤكد أن جامعة مدينة السادات تسير بخطى واثقة نحو الريادة والتميز محليًا ودوليًا، وصناعة مستقبل أفضل لطلابها وباحثيها”.