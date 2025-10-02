محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية عن العام المالي 2024 - 2025

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بنسبة 100% وهو ما يعكس الجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية ويؤكد حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المحافظ، إلى أن الإخلاص في العمل، والجهود المتواصلة، والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية، ساهمت في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الجيزة في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معدلات نجاح متميزة.

جاء ذلك، خلال خلال احتفالية تكريم الأحياء والمراكز والمديريات والجهات المتميزة التي أسهم أداؤها الفعّال في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%.

وأكد المحافظ، أن تكريم الكوادر التنفيذية يعد دافعًا لمزيد من العمل ورسالة تقدير لكل من يبذل جهدًا من أجل رفعة الجيزة وتقدمها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق إنجازات أكبر على أرض الواقع.

كما شدد المحافظ، على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق خطوات متقدمة في إنجاز خطة العام المالي الجديد 2025 / 2026، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من المشروعات، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات في الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع بأن “التميز بجودة وسرعة الأداء” في تنفيذ الخطة الاستثمارية الجارية ونشر الروح الإيجابية بين الجهات التنفيذية من خلال تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء متمنيًا أن تحصد جميع الأحياء والمراكز والأجهزة التنفيذية هذا التقدير خلال العام المالي الحالي.