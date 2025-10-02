ألمانيا تقترح مراكز لإعادة اللاجئين المرفوضين

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إنه يأمل أن يمهد اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين يوم السبت الطريق لإنشاء "مراكز إعادة" لإيواء طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف دوبريندت، في تصريحات لصحيفة "ميونخر ميركور" نُشرت يوم الأربعاء، أن هذه المراكز يجب أن تكون قريبة قدر الإمكان من دول الأصل.

وقال: "نريد من الاتحاد الأوروبي توفير الإطار القانوني لمثل هذه المراكز، وفي الوقت نفسه، ندرك أنه لا يمكننا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لبناء هذه المراكز".

وأوضح أن خطته تتضمن جهودا منسقة بين الدول الأعضاء لتنفيذها، مضيفا: "أما مكانها بالضبط، فلم نتفق عليه بعد".

وأفادت وزارة الداخلية بأنه من المتوقع أن يحضر العديد من وزراء الداخلية الأوروبيين ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر اجتماع ميونخ يوم السبت، مشيرة إلى أن تجمعا مماثلا عُقد في يوليو/تموز الماضي.

وقال دوبريندت أيضا: "أولئك الذين يندمجون ويعملون لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا. أما جميع الآخرين، فنريد فرض الالتزام بالمغادرة".

وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فقد تقدم 78 ألفا و246 شخصا بطلبات حماية لأول مرة في ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وهو ما يمثل نحو نصف عدد الطلبات الأولى في نفس الفترة من العام الماضي.