 جرينلاند تسعى لعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وسط مطالبات ترامب الإقليمية
الخميس 2 أكتوبر 2025 10:15 م القاهرة
جرينلاند تسعى لعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وسط مطالبات ترامب الإقليمية

د ب أ
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 10:02 م

تسعى جرينلاند لإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي في ضوء المطالبات الإقليمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس وزراء جرينلاند ينس- فريدريك نيلسن في قمة ما يطلق عليه المجتمع السياسي الأوروبي في كوبنهاجن: "نأمل، في جرينلاند، في تعاون أقوى وأوثق مع الاتحاد الأوروبي. إن لدينا الكثير لنوفره ويمنحنا هذا فرص تنمية عظيمة".

وكانت هذه أول مرة يتم فيها تمثيل جرينلاند في المجتمع السياسي الأوروبي. وقال نيلسن إنهم يأملون في التوسع في الشراكة لصالح الجانبين.

ومن ناحيتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مشاعر إيجابية مشابهة بعد اجتماع مع نيلسن.


