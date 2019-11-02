 الخارجية الإيرانية: روحاني بعث رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن مبادرة هرمز للسلام - بوابة الشروق
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الخارجية الإيرانية: روحاني بعث رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن مبادرة هرمز للسلام

علم إيران
علم إيران
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:45 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:45 م

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن "مبادرة هرمز للسلام" الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم": "قام الرئيس روحاني، بعد عرض مبادرة هرمز للسلام من قبل الرئيس الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ودعاهم فيها إلى المساهمة في تطبيق المبادرة".

وأضاف موسوي أن هذا الأمر يدل على "جدية إيران والأهمية التي توليها إلى دول المنطقة في ضمان استقرار وأمن منطقة الخليج".

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