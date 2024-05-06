 إصابة 14 شخصا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل بقنا - بوابة الشروق
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إصابة 14 شخصا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:42 م

أصيب 14 شخصا بجروح وكدمات نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل بالطريق الصحراوي قنا - الأقصر أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى. تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث مروري ومصابين في طريق قنا - الأقصر.

وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين إصابة 14 شخصا؛ نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي أمام قرية المحروسة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية.

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