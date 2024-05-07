قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن المفاوضات بشأن ‏الهدنة في قطاع غزة لا تزال جارية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، وسط مساع أمريكية مكثفة، ‏لافتا أن الولايات المتحدة لم تعلن موقفها بعد قبول حماس للمقترح المصري‎.‎

وأضاف في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، ليل الإثنين/الثلاثاء، أنه في حال قبول إسرائيل ‏للصفقة، سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني على ثلاث مراحل تشمل تبادل المحتجزين ‏والأسرى، يليها عملية تفاوضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي‎.‎

وأشار إلى تقدم فرنسا بمشروع قرار لمجلس الأمن يهدف إلى خلق أفق سياسي لحل الدولتين ‏وتحديد قواعد إقامة الدولة الفلسطينية، وقد تمت مناقشته في جلسة مغلقة منذ ساعات.‏

وأكد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يقومون باتصالات مع أطراف المفاوضات والجانب ‏الإسرائيلي، متوقعًا حدوث تقدم إيجابي خلال الساعات القليلة المقبلة.‏

كما أعلن عن طلب الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة قضية المقابر ‏الجماعية التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي بغزة، بهدف بدء تحقيق ‏دولي عبر مجلس حقوق الإنسان واستخدام ذلك كدليل أمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب ‏إفريقيا، بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة‎.‎

ونوه إلى انعقاد الدورة الخاصة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبلة؛ للنظر في ‏مشروع قرار المجموعة العربية، بشأن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة‎