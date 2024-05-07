قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن المفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة لا تزال جارية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، وسط مساع أمريكية مكثفة، لافتا أن الولايات المتحدة لم تعلن موقفها بعد قبول حماس للمقترح المصري.
وأضاف في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، ليل الإثنين/الثلاثاء، أنه في حال قبول إسرائيل للصفقة، سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني على ثلاث مراحل تشمل تبادل المحتجزين والأسرى، يليها عملية تفاوضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي.
وأشار إلى تقدم فرنسا بمشروع قرار لمجلس الأمن يهدف إلى خلق أفق سياسي لحل الدولتين وتحديد قواعد إقامة الدولة الفلسطينية، وقد تمت مناقشته في جلسة مغلقة منذ ساعات.
وأكد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يقومون باتصالات مع أطراف المفاوضات والجانب الإسرائيلي، متوقعًا حدوث تقدم إيجابي خلال الساعات القليلة المقبلة.
كما أعلن عن طلب الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة قضية المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي بغزة، بهدف بدء تحقيق دولي عبر مجلس حقوق الإنسان واستخدام ذلك كدليل أمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونوه إلى انعقاد الدورة الخاصة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبلة؛ للنظر في مشروع قرار المجموعة العربية، بشأن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة