دعا طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة؛ من أجل إنهاء الآثار المترتبة على هذا العدوان من خلال توفير الحياة الكريمة.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثننن، أن قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع مشابهة لمشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ من أجل إعادة النهوض بالقطاع وتعويض الفلسطينيين عن معاناتهم.

وأعلن عن توجه وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة؛ لمتابعة المراحل اللاحقة بشأن تنفيذ بنود ورقة التفاوض، قائلا: «سنبذل كل الجهود في متناولنا لنبقي الابتسامة على شفاه الشعب الفلسطيني، ونحول ورقة التفاوض إلى واقع عملي على الأرض، سنعمل على تحقيق إنجاز يسعد به الشعب الفلسطيني، حتى لا تبقى تضحيات 34 ألف شهيد إلا لتصب في مصلحة القضية الفلسطينية».

وأضاف أن حركة حماس تدرك تمامًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدًا لإفشال واجهاض أي انجاز أو سعادة للفلسطينيين: متابعا: «فرحة الشعب الفلسطيني تعني فشل الاحتلال، ونحن جاهزون تمامًا لمواجهة أي مؤامرة يخطط لها الاحتلال، ولكننا سنواصل العمل بكل قوة وإصرار من أجل تحقيق هذا الإنجاز لشعبنا».

وشدد على ضرورة أن تؤدي الأمة العربية والإسلامية واجبها إزاء إنهاء الاحتلال من جذوره، لا سيما بعدما تبين للعالم اليوم أن أساس المشكلة هو بقاء الاحتلال، قائلا: «نحن جاهزون لإقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ونحث العالم على مساعدتنا في إقامة دولتنا فورًا وإنهاء الاحتلال الذي يعكر أمن واستقرار المنطقة».