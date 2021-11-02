 مسئولة الدبلوماسية بالخارجية الأمريكية تزور إكسبو دبي - بوابة الشروق
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مسئولة الدبلوماسية بالخارجية الأمريكية تزور إكسبو دبي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 8:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 8:31 ص

تبدأ جينيفر هول جودفري مسئولة الدبلوماسية والشؤون العامة بوزارة الخارجية الأمريكية زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر الجاري.
وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن جودفري ستزور جناح الولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020 في إمارة دبي ، كما ستلتقي في الجناح الأمريكي مع مسئولين من بينهم سفراء الشباب من الولايات المتحدة.
وأوضح المتحدث أن المسئولة الأمريكية ستجتمع كذلك مع مسئولين رفيعي المستوى من حكومة دولة الإمارات لبحث قضايا التعاون الثقافي وتشجيع التفاهم المشترك.
ونوه برايس إلى أن جودفري ستتوجه بعد ذلك إلى برلين بألمانيا في زيارة خلال الفترة من 4 ـ 6 نوفمبر الجاري للاجتماع مع قادة المؤسسات الفكرية والتواصل الاجتماع لبحث عدد من القيم المشتركة وتعزيز العلاقات عبر المحيط الأطلسي.


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