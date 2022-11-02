المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان: إدارة بايدن ترفض الاستفسارات بشأن المساعدات الإنسانية للبلاد

ذكر المفتش العام الخاص بإعادة الإعمار في أفغانستان، المعروف بانتقاده الحاد لإهدار الإنفاق الأمريكي في البلاد أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن رفضت الاستفسارات بشأن 1ر1 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية، تم إنفاقها لـ"دعم الشعب الأفغاني منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة".

وأضاف جون سوبكو في تقرير صدر الليلة الماضية أن مكتبه "للمرة الأولى في تاريخه غير قادر في هذا الربع من العام على تزويد الكونجرس والشعب الأمريكي بحساب كامل لهذا الإنفاق للحكومة الأمريكية بسبب عدم التعاون بين العديد من هيئات الحكومة الأمريكية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتابع سوبكو "في انتهاك مباشر لقانون عام 2008، الذي تم بموجبه إقامة ما يعرف بمكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، رفضت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة الأمريكية "التعاون على الإطلاق، بينما شاركت وزارة الخارجية فقط بيانات تمويل رفيعة المستوى".

وطبقا لتقريره فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية أكدتا على أن المعونات الأمريكية المستمرة هي "مساعدة إنسانية وتنموية"، وليست جزءا من تمويل إعادة الإعمار، الذي يشرف عليه سوبكو في الخارج.

وخلص أحدث تقرير لسوبكو، إلى أن الظروف الحالية في أفغانستان "مماثلة لتلك الظروف، التي كانت في ظل إدارة طالبان في تسعينيات القرن الماضي".