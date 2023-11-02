رئيس أركان جيش الاحتلال: نطوق غزة من كل الاتجاهات ونوسع نطاق التوغل

قال رئيس الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن «سلاح الجو يعمل بقوة كبيرة في قطاع غزة»، زاعمًا تشغيل أقل من نصف قوة هذا السلاح.

وأضاف في تصريحات، نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الخميس، أن «سلاح الجو ما زال جاهزاً ومتأهباً، ومحملاً بالقذائف على أجنحة طيرانه».

وأكمل: «فيه الرجال مستعدون للانطلاق في أي لحظة بمنتهى القوة لخوض القتال في ساحات أخرى حينما تقتضي الضرورة ذلك».

واستطرد: «يعمل مقاتلونا على مدى الأيام الأخيرة في مدينة غزة ويطوّقونها من كل الاتجاهات، ما يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات»، وفقًا لادعاءاته.

وأشار إلى أن القتال يضمن حق دولته والأجيال المقبلة، مدعيًا أن «بلاده قامت على أسس من العدالة والأخلاق في منطقة محاطة بمن يضمر الشر لها».