عضو كبير بالشيوخ الأمريكي: المجلس لن يتبنى خطة النواب لمساعدة إسرائيل

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس سيدرس حزمة مساعدات لإسرائيل بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولن يدرس الخطة التي قدمها أعضاء مجلس النواب الجمهوريون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وأوضح شومر أن خطوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لربط مساعدة إسرائيل باستقطاعات من دائرة الإيرادات الداخلية "آي آر إس"، التي أشار تحليل إلى أنها ستزيد من العجز، قد ماتت في مجلس الشيوخ.



يشار إلى أن دائرة الإيرادات الداخلية تشرف على جمع الضرائب.



وقال شومر من مجلس الشيوخ إنه يأمل في أن يغير جونسون هذا المسار ولا يجعل مساعدة إسرائيل مشروطة.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي في شهر أكتوبر الماضي، أنه سيطلب من الكونجرس تخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل.



وجاء إعلان بايدن بعدما زار هو ووزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان لويد اوستن وأنتوني بلينكن على الترتيب، إسرائيل في الشهر الماضي، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في السابع من في نفس الشهر على الأراضي المحتلة.