عدلي القيعي: موديست لاعب مصنف

يرى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بنادي الأهلي، أن مهاجم الأهلي الفرنسي أنتوني موديست لاعب مصنف، مشيرًا أنه يحتاج بعض الوقت لاستعادة مستواه.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلي: «موديست لاعب مصنف، ولديه المواصفات المطلوبة، وقادم من ثاني أقوى دوري في العالم، أي أنه ليس لاعبا مجهولا».

وأضاف: «لكن أخشى على اللاعب الجديد من سرعة تقييمه خاصة إذا لم يكن جاهزا موديست غير جاهز، ربما أراد مارسيل كولر أن يدفع به سريعا مستغلا عامل الخبرة، بحكم أنه منضم لمدة موسم واحد فقط».

وأتم: «إذا استفاق موديست، سيفيد الفريق، وهذا لن يحدث إلا بالمساندة والدعم، وانتقاده لذاته أمر غير مقبول التقييم باللحظة غير منطقي، كل المهاجمين الذين انضموا للفريق جاءوا برغبة المدير الفني».