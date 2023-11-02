جوندوجان: لم أقصد الإساءة للاعبي برشلونة

تحدث إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، مع لاعبي البارسا من أجل تصفية الأجواء بعد تصريحاته عقب السقوط الأخير في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1).

وكان جوندوجان قد قال عقب الكلاسيكو، إنه جاء من غرف الملابس ورأى الإحباط عند اللاعبين بسبب خسارة تلك المباراة المهمة والكبيرة، مشيرا إلى رغبته في رؤية المزيد من الإحباط والجوع.

وأوضح اللاعب التركي أن الفريق بحاجة لإظهار المزيد من المشاعر عند الخسارة، خصوصا عندما يعلم أنه كان بمقدوره اللعب بصورة أفضل.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أجرى جلسة محادثة مع اللاعبين أمس الأربعاء، تحدث خلالها جوندوجان لتوضيح وجهة النظر عما أدلى به بعد خسارة الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن جوندوجان أكد للفريق أنه لم يكن يشير إلى أي لاعب بشكل خاص، وأنه كان غاضبا فقط عقب الخسارة.

وبعدها، بدأ لاعبو البرسا في انتقاد أنفسهم وتحليل الأخطاء، وانتهى الحديث بالتعهد بالظهور بصورة أفضل أمام ريال سوسيداد بعد غد السبت.