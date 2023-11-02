استقبل مستشفى الشيخ زويد العام بشمال سيناء، أول حالة إصابة من الأشقاء الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم الخميس إلى معبر رفح البري.



واكد مصدر طبى بشمال سيناء وصول حالة فتاة 20 عاما مع مرافق ومصابة بكسور و جروح، إلى مستشفى الشيخ زويد؛ الذى تم تدعيمه بحوالى 10 أطباء متخصصين من بروتوكول التعاون مع جامعات الزقازيق والمنصورة و الأزهر والقاهرة.



وذكر المصدر، أنه يرجح وصول 4 حالات أخرى للمستشفى الليلة.



سبق وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وسيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأشار المحافظ إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، معلنا وصول ٤٩ مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي أمس الاربعاء وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.