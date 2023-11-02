القبض على ربة منزل وابنتها بتهمة قتل بائع في كرداسة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على ربة منزل وابنتها، بتهمة قتل بائع لسرقته بمنطقة كرداسة.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى بأحد المناطق النائية بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة بائع بها إصابات تعدي، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات استهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.