إحالة أوراق المتهم بقتل زميلته وإلقاء جثتها في مصرف بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 5347 جنايات مركز مشتول السوق لسنة 2023، بإحالة أوراق شابا إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زميلته في العمل والتخلص من جثتها في مصرف بمركز مشتول السوق.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم عبدالله، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها أمينة، 20 سنة، عمدا مع سبق الإصرار.

تبين أن المتهم قد أقر بارتباطه بالمجني عليها ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره استدرجها لمسكنه، وطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) فأودى بحياتها، وسرق مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، قبل أن يضع جثتها داخل جوال ويستعين بأحد أصدقائه بعدما أوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، ونقلا الجوال باستخدام توك توك وتخلصا منه بإلقائه في مياه ترعة على النحو المبين في التحقيق.