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تصدرت الأيام القليلة الماضية، فيديوهات عدة لبلوجر تشتهر بـ "رورو البلد"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهى ترقص بطريقة مثيرة تحرض على الفسق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات شهيرة كانت بثتها "رورو البلد" عبر صفحتها الشخصية، ترقص فيه على أغنية بعنوان "أنا الحكومة" بطريقة خادشة للحياء وهي الطريقة التي اشتهرت بها في جميع مقاطع فيديوهاتها التي تبثها عبر حساباتها الشخصية المختلفة.

وتقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام بعد انتشار فيديوات البلوجر رؤى الغيطاني الشهيرة بـ "رورو البلد"، يتضمن محتوها الرقص بطريقة مثيرة للجدل، وصفه المحامي بالخادش للحياء ومثير للغرائز واتهمها في بلاغه بالتحريض على الفسق والفجور.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة التحقيق في البلاغ بالقضية رقم 6460 لسنة 2025 قسم شرطة الجيزة وأمرت بضبط وإحضار "رورو البلد" للتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى مقيمة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

كان ذلك بناءً على قرار من النيابة العامة لقيامهما بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق، وضبط بحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.