أنباء عن مقتل وإصابة سوريين جراء هجوم إسرائيلي غرب السويداء

نقل تلفزيون سوريا، اليوم الجمعة، عن مصادر قولها إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا جراء استهداف طائرة بدون طيار يرجح أنها إسرائيلية لمزرعة غربي مدينة السويداء.

وأفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في مدينة السويداء سبقه صوت تحليق طائرات بدون طيار عن بُعد.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، وصفتها تل أبيب بأنها "رسالة تحذير" للإدارة السورية الجديدة، مجددة تتعهدها بحماية الدروز في سوريا، على حد زعمها.

وجاء ذلك التطور بعد ساعات من بيان مصور لزعماء الطائفة الدرزية في سوريا، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن هذه الطائفة.

وشهدت دمشق تصعيدا أمنيا لافتا، بدأ بانفجار عنيف في محيط قصر الشعب الرئاسي تبين لاحقا أنه ناجم عن غارة جوية إسرائيلية، أسفرت عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "شنّت إسرائيل الليلة غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأضاف نتنياهو: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".