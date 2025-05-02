إطلاق صاروخ ثان من اليمن باتجاه إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم، رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو إسرائيل.

وأضاف: "تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد. ويجب اتخاذ الإجراء وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثيين أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع: "نفذنا الليلة الماضية هجوما جديدا على قاعدة جوية شرقي حيفا بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة"، في إشارة إلى المخاوف من سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض.