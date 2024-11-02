حزب الله يعلن استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا برشقة صاروخية

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أعلن حزب الله اللبناني استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا، صباح اليوم السبت، برشقة صاروخية.

وقال في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الهجوم يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في 25 منطقة في عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة من الجليل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن صفارات الإنذار دوت من نهاريا وصولاً إلى المناطق الواقعة شرق حيفا.

وأعلن حزب الله، أنه شن هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر السبت، قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب وسط إسرائيل.

وذكر في بيان أنه «جرى قصف صباح السبت مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية».

كما أعلن حزب الله عن قصف بلدتي يسود هامعلاه وبار يوحاي شمال الأراضي المحتلة برشقتين صاروخيتين.

يأتي ذلك فيما شهدت الساعات الـ24 الماضية، تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع.

واستهدف العدو الإسرائيلي نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 57 وعشرات الجرحى، ومن بين الشهداء عائلات بكاملها قصفت منازلها.