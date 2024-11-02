كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالدفع لسيناريوهات الحرب

قالت كوريا الشمالية، إنه ليس لديها‭ ‬أي خيار سوى مواصلة الجهود لبناء القدرات اللازمة للدفاع عن النفس، واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى سيناريوهات الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «ستكثف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جهودها العملية لردع التهديد العسكري للقوات المعادية والحفاظ على توازن القوى في المنطقة».

وألقى المتحدث باللوم على واشنطن وسول في التخطيط لأنواع مختلفة من مؤامرات الحرب أكثر من 20 مرة هذا العام، الأمر الذي لم يترك خيارا لبيونج يانج سوى العمل على الردع التام لخطر اندلاع حرب نووية.

وفي بيان منفصل، أدانت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة لإطلاق البلاد صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقالت إن اختبار الأسلحة هو «للدفاع عن النفس».

واستعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب أطلق عليه اسم هواسونج-19، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.