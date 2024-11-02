سمير فرج: فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية يعني ضياع القضية الفلسطينية

أعرب الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، عن قلقه إزاء مستقبل القضية الفلسطينية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، إنه إذا وصل ترامب إلى البيت الأبيض ستضيع القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ترامب لا يؤمن بحل الدولتين ولا يرى إلا دولة واحدة، أما وصول منافسته كامالا هاريس للحكم أمر مختلف، باعتبار أن الحزب الديمقراطي يؤمن بحل الدولتين.

وأشار إلى ترقب الجميع لنتائج الانتخابات في 5 نوفمبر وتولي الرئيس الجديد منصبه في 20 يناير لتحديد مسار الحرب في الشرق الأوسط، لافتا إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في استهداف حزب الله في انتظار وضوح الموقف الأمريكي.

واستبعد إمكانية التوصل إلى هدنة في لبنان، بعد عودة مبعوثي الرئيس بايدن، هوكشتاين وماكجورك إلى واشنطن عقب زيارتهما لبيروت والقدس المحتلة، قائلا: «لن تحدث هدنة بين إسرائيل وحزب الله، إسرائيل ترى الأن فرصتها الكبيرة في القضاء على القوة النيرانية لحزب الله».

ورأى أن حكومة الاحتلال لن تنفذ أي اتفاق سلام إلا بعد القضاء على القوة النارية لحزب الله، موضحا أن إسرائيل كعادتها ستدخل المفاوضات، وفي آخر لحظة سيختلق نتنياهو أي حجج لإيقاف أي سلام.

ولفت إلى أن حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة في مخازنه.