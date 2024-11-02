شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأهمية الاقتصادية للرياضة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجريت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي؛ كشفت عن مساهمة القطاع الرياضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا هذه النسبة بأنها «كبيرة جدًا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن الرياضة هي اقتصاد وترويج للدول وتعبير عن اقتصادها وأدائها وشبابها.

ولفت صبحي، أنها تساعد أيضا في حل العديد من المشكلات بين الدول.

وأشار إلى الانتهاء من المدينة الأولمبية من الناحية الإنشائية، موضحا أنه يجري العمل حاليا على تجهيزها بمستوى إداري عالمي يليق باستضافة الأحداث العالمية.

ونوه إلى أن المدينة تؤهل مصر لاستضافة بطولات رياضية كبرى، لافتا إلى أن المدينة استضافت عددا من الأحداث الرياضية خلال الفترة الماضية بصورة تجريبية، من بينها مباراة كرة قدم، وعدد من بطولات الرماية الدولية والعربية.

وذكر أن المجمعات الرياضية في المدينة تستخدم حاليًا للتدريب، لافتا أن المدينة تضم فندقا 5 نجوم لاستقبال الفرق الرياضية القادمة للمشاركة في معسكرات أو لعب أو تدريب.