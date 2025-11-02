سفير الأردن بالقاهرة: المتحف المصري الكبير يمثل الصرح الفني والسجل الثقافي الأبرز دوليا

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة أن المتحف المصري الكبير يمثل الصرح الفني والسجل الثقافي الأبرز دوليا.

وقال العضايلة، في تغريدة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي :"المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الفني العظيم والسجل الثقافي الأبرز الذي أبهرت به ‎مصر العالم، قدّم أرض الكنانة حاضنة الحضارة الإنسانية وحارسة تاريخ زاخر، ووريثة ٧ آلاف عام من مسيرة الإرث والإنجار البشري".

وشدد على أن المتحف الكبير جاء "ليكون هدية ‎مصر للإنسانية ومسلتها الثقافية وهرمها الحديث، ناطقاً وشاهداً أنها أرض الحضارات ومهد الأمم".

وتابع: "في ‎الأردن نفخر بمصر، بلداً شقيقاً وحضارةً عظيمة وإنجازاتٍ تولد وتتجدد".