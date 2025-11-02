الصحة: تقديم الخدمات لـ81 زائرا ضمن خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، والذي أقيم أمس السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة، أن فرق الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف قدمت خدماتها لـ81 زائراً، حيث تم التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة بالمتحف والفرق الإسعافية، وأُسعفت 23 حالة عبر العيادة الثابتة، و57 حالة عبر العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، وما زالت تحت العلاج والملاحظة.

وأشارت التقارير الطبية، إلى أن أغلب الحالات كانت من إعياء واختلالات في ضغط الدم، كما شملت الخدمات علاج حالات انخفاض معدلات السكر في الدم.