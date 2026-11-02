تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة تابعة لشركة ويز إير متجهة من بريطانيا إلى بلغاريا على تغيير مسارها

أفادت شركة طيران ويز إير بأن تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى تحويل مسار طائرة ركاب كانت متجهة من لندن إلى بلغاريا للهبوط في بودابست.

وذكرت الشركة أن الرحلة، التي كان من المقرر أن تقلع من مطار لوتون عند الساعة 8:15 صباحا (08:15 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين وتتجه إلى مطار صوفيا في العاصمة البلغارية، تم تحويل مسارها عقب تلقي التهديد "أثناء الطيران"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وفي منشور على فيسبوك، قال وزير الدفاع المجري روسين-سيندي رومولوس إن مقاتلة تابعة لسلاح الجو شاركت في الاستجابة وضمنت هبوط طائرة ويز إير بسلام في بودابست.

كان من المقرر أن تهبط الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 321، في مطار صوفيا عند حوالي الساعة 1:25 ظهرا (11:25 بتوقيت جرينتش)، غير أنه جرى تحويل مسارها نحو المجر بينما كانت تحلق فوق البوسنة والهرسك، وفقاً لموقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران.

وقال متحدث باسم ويز إير: "تؤكد ويز إير أن رحلة اليوم الرابطة بين لندن لوتون وصوفيا تم تحويل مسارها إلى بودابست إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة أثناء الطيران."