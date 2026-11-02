حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر الأهلي بقوة على الشوط الأول ولاحت أمامه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بوضعه في المقدمة، خاصة في تسديدتي طاهر محمد التي تصدى لها حارس المقاولون وصاروخ محمد هاني، الذي ارتد من القائم فضلًا عن الانفراد الذي أهدره محمد عبد الله.

الشوط الأول:

بدأت المباراة بقوة وحماس من الفريقين، مع ضغط قوي من لاعبي الأهلي بطول الملعب لاستخلاص الكرة والاعتماد على تحركات محمد هاني وكريم فؤاد من الأطراف، والاختراقات من العمق عن طريق طاهر محمد ومحمد عبد الله خلف سفيان بنجديدة رأس الحربة.

حتى الدقيقة 15 ورغم استحواذ الأهلي على وسط الملعب لكن بدون فرص حقيقية على المرمى، نتيجة لارتداد المنافس لنصف ملعبه للدفاع مع تضييق المساحات لمنع الأهلي من الوصول لمناطق التهديف.

في الدقيقة 17 يتسلم طاهر محمد طاهر الكرة ويسدد قوية، لكن محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون يتصدى، لترتد الكرة مجددًا إلى أحمد رضا، فسدد مباشرة لكن في جسد محمد عمار مدافع ذئاب الجبل.

مع الدقيقة 23 يهدى طاهر محمد تمريرة سحرية من وسط الملعب إلى محمد عبد الله وضعته في مواجهة مباشرة أمام المرمى، فتقدم عبد الله وهو منفرد تمامًا وسدد لكن حارس المقاولون يتصدى.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية ومع الدقيقة 34 يطلق بنجديدة صاروخًا مر بجوار القائم.

كاد محمد هاني يضع الأهلي في المقدمة بتسديدة في الدقيقة 43، يتصدى لها محمود أبو السعود وترتد من القائم في أخطر محاولات الأهلي الهجومية.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.