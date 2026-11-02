النائب عاطف مغاوري: شهداء مصر يمثلون قناديل تضيء الطريق نحو المستقبل

أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تكريم شهداء مصر وتقدير تضحياتهم ليس مجرد تكريم لهم، وإنما هو تكريم للمجتمع بأكمله، مشددًا على أن الأمم التي تقدر تضحيات شهدائها من أجل الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها هي الأمم التي تصنع مستقبلها وتحافظ على مكانتها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال مغاوري إن شهداء مصر يمثلون قناديل تضيء الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أن تضحياتهم امتدت إلى مختلف ساحات المواجهة والأزمات، سواء في مواجهة الإرهاب أو خلال المعارك التي خاضتها مصر دفاعًا عن أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن تعديلات القانون تأتي لمعالجة تداعيات الإصابات ومضاعفاتها، وكذلك دعم أبناء وأسر الشهداء والمصابين، بما يضمن استمرار حصولهم على حقوقهم وعدم اقتصار الرعاية على فترة زمنية محددة.

واستعرض النائب عددًا من المحطات التاريخية المرتبطة بالنضال الوطني والعربي، مشيرًا إلى ذكرى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر عام 1954، مؤكدًا أن الثورة الجزائرية كانت أحد انتصارات مصر الثورة.

كما أشار إلى ذكرى وعد بلفور، معتبرًا أنه منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤكدًا أن هذه المحطات تعكس ارتباط مصر بقضايا التحرر والكرامة العربية، وأن تضحيات أبنائها ستظل حاضرة في مختلف المراحل.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم.